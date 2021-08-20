2021/08/20 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إنهاء الاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية المقبلة، وفيما جددت تأكيدها على جهوزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أشارت إلى تشكيل لجان رئيسة وفرعية لمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجان لمتابعة استغلال المال السياسي في الحملات الانتخابية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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