تصاعد الإرهاب والاستهانة بالمشاعر الدينية - محمد حسن خليل

2021/08/20 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل اجتاحت موجة جديدة من الإرهاب البشع كل من فرنسا والنمسا، واشتملتا على حادثتى قطع رأس بالسلاح الأبيض لمدرس فرنسى وسيدة عند كنيسة.



أثارت تلك الحوادث استنكارا فى الكثير من وسائل الإعلام وعند قطاعات من الجماهير، ولكنها أيضا استثارت مظاهرات مؤيدة فى باكستان وغيرها قائلة أنها دفاعا عن الإسلام وعن رسول الله الكريم.فى الوقت الذى أدان فيه الرئيس الفرنسى ماكرون بشدة الحوادث الإرهابية، فقد دافع بشدة عن "ح ......





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