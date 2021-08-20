تشنجات الحبل المتأرجح - سعود سالم

#سعود_سالم ) حبل يتدلى في الفراغ ( ...
) والشمس تحترق وتحرق السحب ( ...
) ترسل جمرا أحمر في الافق البعيد ( ...
) ترسم الشمس ظلالا على جدران المدينة المتعبة ( ...
) حروفا ورقية الطعم تلعب بها الريح في الشارع تطير في السماء مع حبات الرمل الدقيقة ( ...
) الحبل المتدلي يتحرك يمينا ويسارا يتحرك شمالا وجنوبا يتحرك في جميع الاتجاهات حسب تشنجات الجسد المتدلي وارتعاشاته الأخيرة ( ...
) الجسد الساكن يتأرجح في الفضاء ي ......
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