تشنجات الحبل المتأرجح - سعود سالم



تشنجات الحبل المتأرجح - سعود سالم
2021/08/20 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ) حبل يتدلى في الفراغ ( ...

) والشمس تحترق وتحرق السحب ( ...

) ترسل جمرا أحمر في الافق البعيد ( ...

) ترسم الشمس ظلالا على جدران المدينة المتعبة ( ...

) حروفا ورقية الطعم تلعب بها الريح في الشارع تطير في السماء مع حبات الرمل الدقيقة ( ...

) الحبل المتدلي يتحرك يمينا ويسارا يتحرك شمالا وجنوبا يتحرك في جميع الاتجاهات حسب تشنجات الجسد المتدلي وارتعاشاته الأخيرة ( ...

) الجسد الساكن يتأرجح في الفضاء ي ......

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