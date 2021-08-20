السلام مقابل السلام والسلام الأمريكي الإسرائيلي - محمد حسن خليل

2021/08/20 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل انتشرت موجة التطبيع المتزايدة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية، فشملت قطر والبحرين في غضون شهر واحد مع الوعد بالمزيد وتزايدت الضغوط الأمريكية على السودان وغيرها.



بعض الدول تستعد، والبعض يؤجل لكنه لا يرفض، متعهدا بأن يكون "آخر من يطبع".



والكثيرون يعتبرون هذا تراجعا عن مبدأ "الأرض مقابل السلام" لصالح الموافقة على مبدأ "السلام مقابل السلام".ولكن التأ ......





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