وزير الدفاع يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز التعاون المشترك

2021/08/20 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

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على هامش زيارته إلى تركيا، بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، مع نظيره التركي خلوصي أكار سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.

وزير الدفاع ناقش خلال لقائه مع وزير الدفاع التركي، مجموعة قضايا، من بينها سبل تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، من أجل حل جميع المسائل العالقة، سيما وان سلامة العراق هي سلامة تركيا.

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