احباط محاولة ادخال مادة “خشخاش” المخدرة بحوزة مسافر عراقي قادم من إيران

2021/08/20 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت هيئة المنافذ الحدودية محاولة ادخال مواد مخدرة إلى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان أن فرقها ضبطت مواد مخدرة من مادة “خشخاش” مخبأة بحوزة مسافر عراقي قادم عبر منفذ الشلامجة الحدودي بالتعاون مع شرطة الكمارك، مؤكدة إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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