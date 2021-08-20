قوائم بأسماء أفغان تعاونوا مع الناتو وواشنطن قد تعتقلهم طالبان

2021/08/20 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وثيقة سرية للأمم المتحدة بأن حركة طالبان كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها.

وجاء في التقرير، الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت قوائم ذات أولوية للأفراد الذين تريد توقيفهم، من خلال تدقيق في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابول، وأقاموا نقاط تفتيش في المدن الكبرى، بما في ذلك في العاصمة كابول وفي جلال آباد.

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