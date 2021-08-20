المفوضية تنهي استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد

2021/08/20 | 11:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إنهاء الاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية المقبلة، وفيما جددت تأكيدها على جهوزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أشارت إلى أنها بصدد إجراء المحاكاة الثانية لفحص أجهزة إعلان النتائج في نهاية شهر آب الجاري.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “عمل المفوضية فني قانوني واداري، […]

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