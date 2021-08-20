المرصد: طائرة تركية استهدفت اجتماعاً لقيادات قوات سوريا الديمقراطية

2021/08/20 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قد قتلوا جراء استهدافهم بطائرة تركية مسيرة.

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وأوضح المرصد أن تلك الطائرة استهدفت مقر مكتب العلاقات العسكرية لمجلس مدينة تل تمر العسكري بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

ووفقًا للمصادر فإن الطائرة قصفت المقر بالتزامن مع اجتماع لقيادات عسكرية مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم قيادية في قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى جرح 10 أشخاص آخرين.

وعلى صعيد متصل، أسفر القصف التركي على ريفي تل تمر وأبو راسين إلى إصابة نحو 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء بعضهم بحالات خطيرة.

وشهدت المنطقة نزوحًا كبيرًا، دون إمكانية التنقل بالسيارات خوفًا من الاستهدافات، ما دفعهم للخروج سيرًا على الأقدام والدراجات النارية.

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد قصفوا بالمدفعية الثقيلة، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، قرى دردارة وتل شنان، وسقطت قذائف مدفعية بالقرب من قاعدة روسية في ريف تل تمر بريف الحسكة.

كما استهدفت بعدة قذائف محطة تحويل تل تمر، فجر اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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