2021/08/20 | 12:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، عقد مباحثات مع "فيسبوك" و"واتساب" لفتح مكاتب لها في العراق.وذكر رعد المشهداني، المتحدث باسم وزارة الاتصالات، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن وفداً من المسؤولين والمهندسين المختصين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاتصالات" تجري مباحثات مع "فسيبوك" و"واتساب" لفتح مكاتب لها في العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاتصالات" تجري مباحثات مع "فسيبوك" و"واتساب" لفتح مكاتب لها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).