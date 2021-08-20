التحرش بفتاة يشعل نزاعا عشائرياً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة

2021/08/20 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري في ناحية المشرح شرقي العمارة.

وقال المصدر أن نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتي السواعد والزبيد استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بسبب تحرش أحد الاشخاص من عشيرة السواعد بفتاة من عشيرة الزبيد، لافتا إلى أن القوات الأمنية وقفت موقف المتفرج على النزاع بسبب عدم قدرتها على التدخل.

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