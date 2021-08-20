بالصور .. مراسم عاشوراء في افغانستان

2021/08/20 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، صورا ميدانية لاحياء مراسم عاشوراء في العاصمة الافغانية كابل ومقاطعة هرات ، في ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام يوم العاشر من محرم الحرام ./انتهى5

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