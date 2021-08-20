2021/08/20 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / مواعيد المباريات الوديـة التي سيخوضها منتخبنا الوطني ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في تركيا ، استعدادا للنهائيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، كما اعلنها الاتحاد العراقي لكرة القدم .وسيلتقي منتخبنا وديـا مع نادي اغري سبورت التركي ، يوم غد السبت ، ثم يخوض مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل مع نادي قيصري سبور./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباريات منتخبنا الوطني الوديـة في معسكـر تركيـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباريات منتخبنا الوطني الوديـة في معسكـر تركيـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).