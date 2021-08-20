ميسي ونيمار خارج التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام بريست اليوم

2021/08/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي باريس سان جيرمان مع بريست، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، حيث من المتوقع أن يغيب الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا عن تشكيلة سان جيرمان عن المباراة.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أنجيه وكليرمون، عقب الفوز في أول جولتين على تروا وستراسبورج.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن التشكيلة المتوقعة لسان جيرمان أمام بريست، لحراسة المرمى: نافاس، خط الدفاع: حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - ديالو.



وخط الوسط: فينالدوم - دانيلو - هيريرا.



وخط الهجوم: دي ماريا - إيكاردي - مبابي.

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