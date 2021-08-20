العراق يتحرك لافتتاح مكتبين لشركتي واتساب وفيس بوك

2021/08/20 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عقد مباحثات مستمرة مع شركتي تطبيقات فيس بوك و واتساب العالميتين لفتح مكاتب لها في العراق.وذكر المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية، أن” وفداً من المسؤولين والمهندسين المختصين بوزارة الاتصالات أجرى مباحثات قبل أشهر مع مدير المكتب الإقليمي لتلك الشركتين في دبي بخصوص انشاء مكاتب …

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