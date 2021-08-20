5 الاف شخص.. كم أنفق الزائرون الأجانب في العراق خلال زيارة عاشوراء؟

2021/08/20 | 12:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انتهت زيارة عاشوراء في محافظة كربلاء والتي تميزت عن العام الماضي بالسماح للزائرين من خارج العراق المشاركة على العكس من العام الماضي بسبب قيود كورونا.

وبلغ عدد الزائرين لكربلاء 6 ملايين زائر من بينهم 5 الاف زائر عربي واجنبي، مايمثل نسبة 1 بالألف.

وأوضح نائب محافظ كربلاء المقدسة، جاسم الفتلاوي أن “6 ملايين زائر شاركوا في احياء زيارة يوم عاشوراء، بينهم 5 آلاف زائر عربي واجنبي”، مبينا أن “المحافظة بدأت بعملية التفويج العكسي للزائرين من خلال مركبات وزارة النقل ودوائر المحافظة”.

وأكد الفتلاوي، “نجاح الخطة الامنية والخدمية”، معربا في الوقت نفسه عن شكره لجميع القوات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن، والكوادر الصحية وأصحاب المواكب لتفانيهم في إنجاح الزيارة”.

ومن غير المعروف حجم الايرادات التي دخلت للدولة او للقطاع الخاص والفنادق والمحال التجارية بكربلاء من الزائرين العرب والاجانب الـ5 الاف.

ولكن وفق تقرير سابق صادر من الجهاز المركزي الاحصائي، واطلعت عليه “يس عراق”، إنه في فترة الذروة وهي الزيارة الاربعينية سجل العراق أكثر من 2.975 مليون سائح في 2019، انفقوا نحو 163 مليار دينار.

وبلغ معدل الانفاق لكل زائر 54 ألف دينار عراقي، وفيما اذا اسقط معدل الانفاق هذا مع الـ5 الاف زائر يرجح أن يكون مقدار ما انفقه الزائرون الاجانب خلال زيارة عاشوراء نحو 270 مليون دينار عراقي.

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