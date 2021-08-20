لمن يعاني ضعف المناعة.. هذه هي أهمية تلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

2021/08/20 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الدكتور ديفيد كوهن، كبير المسؤولين الطبيين في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو، إن جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية لأن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مثل مرضى السرطان ربما لم يحصلوا على استجابة مناعية كافية بجرعتين فقط من اللقاح.

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