سلطة الطيران: مطار بغداد استقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي

2021/08/20 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار بغداد استقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي.

وذكر بيان لسلطة الطيران تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "إدارة مطار بغداد الدولي نجحت في تنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام الحسين ( عليه السلام ) من خلال إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات العراقية"، مشيرا الى أن "المطار أستقبل أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق".

واوضح أن " سلطة الطيران ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ مقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد"، مبينا أن " ادارة مطار بغداد تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة ( الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة ) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية دون معوقات".

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