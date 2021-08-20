2021/08/20 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني اكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار بغداد استقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي خلال ثلاثة أيام.
وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “إدارة مطار […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 3 أيام..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 3 أيام.. مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “إدارة مطار […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 3 أيام..
مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 3 أيام.. مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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