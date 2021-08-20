2021/08/20 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار بغداد استقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي خلال ثلاثة أيام.وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “إدارة مطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 3 أيام..



مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 3 أيام.. مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 3 أيام.. مطار بغداد يستقبل أكثر من 5 الاف زائر أجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).