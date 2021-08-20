الاتحاد الخليجي لكرة القدم يحدد موعد زيارة وفده الى البصـرة

2021/08/20 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم ، موعد زيارة وفده الى محافظة البصرة لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافة بطولة خليجي 25 المقرر اقامتها في الرابع والعشرين من كانون الاول المقبل.وذكرت الهيئة التطبيعيّة في الاتحاد العراقي لكرة القدم :" ان وفدا كبيرا من الاتحاد الخليجي سيصـل الى محافظة البصرة ، للفترة من 23-28 آب الجاري ، لتفقد المنشآت والملاعب هناك والالتقاء بالمسؤولين والمشرفين على الملاعب" ./ انتهى5

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