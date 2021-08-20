مشروع لبناء محطتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ديالى

2021/08/20 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طرحت هيئة استثمار ديالى فرصتين استثماريتين لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المحافظة.وقال كريم العزاوي رئيس الهيئة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المحطة الاولى تقع في ناحية مندلي والثانية في ناحية قزانية وتمتد مساحتهما من 100دونم الى 150 دونما ".واضاف :" ان بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، يأتي من اجل دعم مبدأ تنويع مصادرها واللجوء الى ما يعرف بالطاقة النظيفة التي تستثمر اشعة الشمس في تأمين الطاقة على مدار السنة ".واشار الى :" ان شركات اجنبية وعربية وعراقية لديها اهتمام بملف الطاقة المتجددة واستثمار الاجواء واشعة الشمس التي يمكن انتاج طاقة كبيرة منها " ./انتهى

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