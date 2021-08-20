2021/08/20 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي ، اليوم الجمعة، عن إحصائية بعدد الزوار الأجانب الذين دخلوا العراق لاداء زيارة العاشر من عاشوراء.

وذكر بيان لإدارة المطار انه "وبتنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام الحسين من خلال إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات العراقية، أستقبل المطار أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق".

وأضاف انه "تم الالتزام الكامل بتنفيذ مقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد".

وآوضح البيان ان "إدارة المطار تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة ( الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة ) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية دون معوقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد يحصي عدد الزوار الأجانب الوافدين للعراق لزيارة العتبات المقدسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد يحصي عدد الزوار الأجانب الوافدين للعراق لزيارة العتبات المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).