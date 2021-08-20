مطار بغداد يحصي عدد الزوار الأجانب الوافدين للعراق لزيارة العتبات المقدسة

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي ، اليوم الجمعة، عن إحصائية بعدد الزوار الأجانب الذين دخلوا العراق لاداء زيارة العاشر من عاشوراء.
وذكر بيان لإدارة المطار انه "وبتنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام الحسين من خلال إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات العراقية، أستقبل المطار أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق".
وأضاف انه "تم الالتزام الكامل بتنفيذ مقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد".
وآوضح البيان ان "إدارة المطار تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة ( الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة ) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية دون معوقات".
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