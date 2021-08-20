من هم برابرة العراق الجدد ، من هم خونة الشعب والوطن؟ - كاظم حبيب

2021/08/20 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب منذ أن بدأت إيران بعمليات تأسيس الميليشيات الطائفية المسلحة في العراق منذ منتصف عام 2003 ، وعلى طريقة تشكيل حزب الله في لبنان في عام 1982 وفيلق بدر العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية في عام 1982 أيضاً ، أطلق المجتمع العراقي على هذه التشكيلات الميليشياوية القديمة والجديدة لقب "الولائية" ، أي أن ولاء هذه الميليشيات أولاً وأخيراً لإيران وليس للعراق .



وقد كلف فيلق القدس والحرس الثوري واطلاعات بمهم ......





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