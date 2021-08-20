2021/08/20 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عندما كنت شابة بين العشرين و الثلاثين من عمري كنت أعتقد أنني مركز الكون .لماذا؟ كنت أنظر باعتداد إلى نفسي لأنّني مناضلة ، و أعارض النّظام حيث انتميت للحزب الشيوعي ، و عملت مع النّساء في محو الأميّة، وفي حفلات يحييها أولادنا ، يغنون أغانينا المتعلقة بالإنسان.



كنا نقوم بالرحلات إلى ريف عامودة، ويستقبلوننا في مضافة وجيه القرية لو نزل المطر.



ألّفت الكثير من الأشعار، وكتبت في صوت المرأة وكل ما كتبته عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التّطبع مع المكان - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التّطبع مع المكان - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).