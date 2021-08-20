مكافحة الاجرام: القبض على مبتز الكتروني ومتهم بالتسليب في بغداد

2021/08/20 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على مبتز الكتروني غربي بغداد، ومتهم آخر بالتسليب شرقي العاصمة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب إجرام المنصور، تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إذا لم تدفع له مبلغا […]

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