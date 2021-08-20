مطار بغداد يستقبل 5 الاف زائر خلال 3 ايام للمشاركة بزيارة عاشوراء

2021/08/20 | 12:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار بغداد استقبل أكثر من 5 آلاف زائر أجنبي.

وذكر بيان لسلطة الطيران تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “إدارة مطار بغداد الدولي نجحت في تنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة لتفويج زائري الإمام الحسين(عليه السلام) من خلال إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات العراقية”، مشيراً الى أن “المطار استقبل أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق”.وأوضح أن “سلطة الطيران ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بتنظيم آليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد”، مبيناً أن “إدارة مطار بغداد تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة (الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية ودون معوقات”.

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