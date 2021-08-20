بغداد: معركة تنتهي بهروب المهاجمين في الطارمية (صور)

2021/08/20 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صد هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" ضمن قاطع عمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2021)، أن "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي صدت تعرضا لعناصر داعش ضمن قاطع عمليات الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أن "التعرض الارهابي خلّف إصابة احد مقاتلي اللواء واصابة جندي في الجيش قبل ان يلوذو بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين أن "قوات الحشد الشعبي والجيش تواصل عملياتهما في ملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه في الطارمية والمناطق المحيطة به".

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