ميركل وبوتين… علاقة متقلبة آتية من أيام الحرب الباردة.. ماذا يحمل اللقاء الاخير؟

2021/08/20 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – انشأ ماضي أنغيلا ميركل التي ترعرت في ألمانيا الشرقية حالمة بمغادرتها، وفلاديمير بوتين العميل في الاستخبارات السوفياتية في دريسدن أثناء سقوط جدار برلين، علاقة متقلبة بين الزعيمين اللذين يلتقيان الجمعة.منذ العام 2005، تواجهت ميركل وبوتين، اللذان يتحدث كل منهما لغة الآخر، في الكثير من المواضيع، من أوكرانيا إلى سوريا […]

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