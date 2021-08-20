اندلاع حريق داخل جامعة بغداد.. وفرق الدفاع تستنفر

2021/08/20 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الجمعة، باندلاع حريق داخل جامعة بغداد في الجادرية.

وذكر مراسل NRT عربية، (20 آب 2021)، ان"حريقا اندلع داخل كلية التربية الرياضية في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخماد النيران حاليا".

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