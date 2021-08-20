تسجيل حالتي انتحار في ذي قار خلال 24 ساعة

2021/08/20 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ذي قار، الجمعة، حالتي انتحار لشاب من مواليد 2003، فضلا عن رجل مسن من مواليد 1940.

وقال المصدر لـ NRT عربية (20 اب 2021)، ان "شابا يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار داخل مدرسة قيد الإنشاء في مجمع (تينا) وسط الناصرية".

واضاف ان "سبب الانتحار يعود لخلافات عائلية بين الشاب ووالده"، لافتا الى انه "تم كشف الجثة أثناء دخول عدد من العمال الى المدرسة".

وفي حادث منفصل، "اقدم مسن على شنق نفسه داخل منزله الواقع بالقرب من مدرسة (الكرامة) وسط مدينة الناصرية، بواسطة حبل".

وبحسب المصدر، فان "الرجل يبلغ من العمر 81 عاما"، مؤكدا انه تم "نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي لإكمال الإجراءات القانونية".

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