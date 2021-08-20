ارتفاع اسعـار النفط من ادنى مستوياتها في ثلاثة اشهر

2021/08/20 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة ، من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 ٪ بسبب عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا لفيروس كورونا ، والتي أدت إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.كما أثر النفور الواسع للمخاطرة بين المستثمرين على النفط ، حيث قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر في خفض التحفيز هذا العام.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ايلول ، والمقرر أن تنتهي اليوم الجمعة ، 40 سنتًا أو 0.6٪ إلى 64.09 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 2.7٪ يوم الخميس .وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.77 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 2.6 بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أيار.ومن المتوقـع أيضًا أن يؤدي اقتراب نهاية موسم ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ونهاية العطلة الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة إلى استنزاف الطلب على النفط./انتهى5

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