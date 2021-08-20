اندلاع حريق في جامعة بغداد

2021/08/20 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اندلع حريق داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد بمنطقة الجادرية ، وباشرت فرق الدفاع المدني بعمليات اخماد النيران ./ انتهى9

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