2021/08/20 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء توجه دعوة إلى المتقدمين للعمل بصفة موظف اقتراع

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