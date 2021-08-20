شاهد هذه الروبوتات الشبيهة بالبشر وهي تقع على وجوهها أثناء أداء حركات بهلوانية

2021/08/20 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة "بوسطن داينمكس" نجاحًا في الماضي في عرض مجموعتها الرائعة من الروبوتات وقدراتها في الحركة، ولكن قبل النجاح لابد من الفشل.

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