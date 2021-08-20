الحشد يحبط كميناً إرهابياً لاستهداف مقاتليه في الطارمية

2021/08/20 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط كمين إرهابي لاستهداف مقاتليه في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء 12 […]

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