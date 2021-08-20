طهران ترد على

2021/08/20 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت السلطات الإيرانية على "مزاعم" ارتطام السفينة "غولدن بريليانت" التي تحمل علم سنغافورة بالغام بحرية إيرانية قبل أن تختطفها قوات إيرانية، ناشرة صورة للسفينة مؤكدة أنها رست، الخميس، في ميناء "الشهيد رجائي".

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