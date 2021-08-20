مقتل 9 أشخاص واصابة 30 بينهم نساء وأطفال في قصف للطيران التركي

2021/08/20 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية نتيجة قصف للطيران التركي.

وقال المرصد في بيان ان قصفا نفذه الطيران الحربي التركي على مناطق في محافظة الحسكة تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية اسفر عن مقتل تسعة من مقاتلي تلك القوات واصابة عشرة آخرين، مضيفة ان قصفا آخر استهدف منطقتي تل التمر وأبو ياسين وادى الى إصابة عشرين شخصا من بينهم عدد من النساء والأطفال.

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