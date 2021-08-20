تخفيض رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة الى النصف لتوفير 200 مليون دولار سنوياً

2021/08/20 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت مديرية التقاعد العامة في إقليم كردستان، تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ووكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين المتقاعدين بنسبة خمسين بالمئة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع مدير التقاعد العامة في الإقليم حازم إسماعيل رمضان والصادر بتاريخ 18 من شهر آب الجاري، فإنه سيتم توزيع الرواتب لهذا الشهر للمناصب المذكورة بموجب قانون الإصلاح المعدل، وهو ما سيوفر مئتين مليون دولار لحكومة الإقليم سنوياً.

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