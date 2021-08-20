الغلاي: الانتخابات قائمة في موعدها ولم نتسلم أي طلب للانسحاب

2021/08/20 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، إنهاء الاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية المقبلة، وأكدت جهوزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أنها بصدد إجراء المحاكاة الثانية لفحص أجهزة إعلان النتائج في نهاية شهر آب الجاري، مؤكدة حرص المفوضية على أمن العملية الانتخابية.

وأوضحت الغلاي ان أي مرشح لم يقدم طلباً للانسحاب، وبالتالي فأن الحديث عن مقاطعة الانتخابات والانسحابات لا يؤثران على عمل المفوضية.

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