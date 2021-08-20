حربية: وضع خطة جديدة لتأمين الطرق الخارجية وحماية ارتال الدعم

2021/08/20 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية عن وضع خطة جديدة لتأمين الطرق الخارجية في المحافظات الجنوبية، لحماية أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي من الهجمات.

وأكد حربية ان الخطة الجديدة تستند الى نصب كاميرات حرارية فضلا عن نشر دوريات لمساعدة مديرية الطرق وشؤون السيطرات للحفاظ على الأرتال باتجاه الحدود الدولية مبينا ان قاطع سومر يشمل المناطق بين الحدود الإدارية لمحافظة المثنى ومحافظة الديوانية، إلى الحدود الفاصلة بين محافظة ذي قار والبصرة.

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