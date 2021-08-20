اندلاع حريق داخل جامعة بغداد 

2021/08/20 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في جامعة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أنّ “حادث حريق اندلع داخل جامعة بغداد في الجادرية”.وأضاف البيان، أنّ الحريق وقع “داخل كلية للتربية الرياضية”، مبيناً أنّ “فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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