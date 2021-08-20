من بينهم الكويت وقطر.. واشنطن تشيد بعدة دول لاستقبالهم الأفغان مؤقتا

2021/08/20 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة الخميس بموافقة ألبانيا وكندا وتشيلي والمكسيك وأوغندا على استقبال أفغان يجري إجلاؤهم بعد عودة طالبان إلى السلطة.

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