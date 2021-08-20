لبنان يشكو إسرائيل في الأمم المتحدة بعد قصف سوريا من أجوائه

2021/08/20 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تقدم لبنان بشكوى للأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.

وأرسلت وزيرة الخارجية زينة عكر شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي ضد بالخروقات الاسرائيلية، حسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اليوم الجمعة.

وأدانت الوزيرة عكر”الاعتداءات والخروقات من العدو الاسرائيلي ليلاً، حيث نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح”.

وأشار البيان إلى أن إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية “استهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، ما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين.



وشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني”.

يُذكر أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت ليل أمس الخميس طلعات جوية فوق لبنان على علو منخفض وأطلقت صواريخ، لاستهداف مواقع في سوريا.

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