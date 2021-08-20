خبير بحقوق الانسان : هذه هي تحديات الانتخابات المقبلة

2021/08/20 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصـح الخبير في حقوق الانسان فاضل الغراوي ، عن ابرز التحديات خلال الانتخابات المقبلة.وقال الغراوي ، في بيان صحفي :" ان الامن الانتخابي سيكون الركيزة الاساسية لنجاح العملية الانتخابية، وبالتالي فان الاجبار على المشاركة والتهديد بين القوى السياسية، وكذلك للناخب، ووجود المال والسلاح السياسي، ستكون ابرز التحديات خلال الانتخابات المقبلة" ، مبينا :" ان اولى مهام الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية ، السعي الجاد لتحقيق متطلبات الامن الانتخابي وتهيئة المناخ للمواطن لممارسة حقه في الانتخابات ، دون اي ضغوط او تهديد" ./انتهى5

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