التربية الرياضية توضح تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل الكلية

2021/08/20 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد عن اندلاع حريق في داخل احدى غرف كلية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية ، وتم السيطره عليه من دون خسائر تذكر.

وأفادت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق اليوم الجمعة، بإندلاع حريق داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حريقا اندلع داخل جامعة بغداد مجمع الجادرية داخل كلية للتربية الرياضية".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخماد النيران حالياً ".

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