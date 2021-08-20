سياسي عراقي يحذر من 'طبخة' خلف الكواليس: قد أعذر من أنذر!

2021/08/20 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر السياسي العراقي عزت الشابندر، الجمعة، ان هناك "طبخة" تدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات، موضحا ان الشارع العراقي لم يعد يتحمل مفاجات من هذا العيار.

وقال الشابندر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (20 آب 2021)، ان "التسريبات الحكومية المدروسة والمنسجمة مع اطراف سياسية حليفة تحمل دلالات كبيرة على وجود طبخة تدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات".

واضاف، ان "الشارع العراقي لم يعد يحتمل مفاجآت من هذا العيار"، لافتا الى ان "ما اخشاه هو أن يكون صديقي آخر رئيس للوزراء يسبق الفوضى .



وقد اعذر من أنذر ".

التسريبات الحكومية المدروسة والمنسجمة مع اطراف سياسية حليفة تحمل دلالات كبيرة على وجود طبخة تُدار خلف الكواليس لتأجيل الانتخابات ، وبما أنّ الشارع العراقي لم يعُد يحتمِل مفاجآت من هذا العيار فإنّ ما اخشاه هو أن يكون صديقي آخِر رئيسٍ للوزراء يسبق الفوضى .وقد اُعذِرَ مَن أنذَر .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) August 20, 2021

N.A

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