مركز الروابط للدراسات: اميركا فشلت في زرع الديمقراطية وإعادة تشكيل بنية المجتمع الافغاني

2021/08/20 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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قال مركز الروابط للدراسات ان اميركا فشلت في محاولة إعادة هندسة بنية المجتمع والدولة الأفغانيين من الصفر ولم تستطع أن تستأصل حركة طالبان المتفرعة عن مدرسة الإسلام السني الحنفي لجنوب آسيا.

وأضاف المركز في دراسة تحليلية للباحث د.



معمر فيصل خولي ان الحدث الأفغاني كوني بامتياز، اذ تبدو حصيلة مُرّة لواشنطن، بعد فشل الولايات المتحدة في زرع الديمقراطية وإعادة تشكيل الأمم.

وأشار الى ان هناك حقيقة يجب وضعها في الحسبان، وهي سنوات استعداد طالبان للانسحاب الأمريكي، الذي لم يتمكن أحد من وقفه، لافتاً الى ان أحد الاختبارات الحقيقية أمام طالبان الآن ما إذا كان بإمكانهم أن يحكموا بالتعاون مع أولئك الذين يختلفون معهم جذرياً.

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