مطار بغداد: استقبلنا أكثر من5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال أيام الزيارة

2021/08/20 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي نجاح الخطة الخاصة بتفويج الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم.

وقالت الإدارة في بيان ان المطار استقبل أكثر من خمسة آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات الدينية في العراق، مبينة ان خطتها لتفويج الزائرين نجحت من خلال تنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة وعبر إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات العراقية، في حين اشارت إدارة المطار الى التزامها الكامل بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد.

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