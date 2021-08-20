وزير التربية في الإقليم: ننتظر تقرير وزارة الصحة للشروع بالدراسة الحضورية

2021/08/20 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان بدء التحضيرات للعام الدراسي الجديد في الإقليم.

وقال وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد ان الوزارة تنتظر التقرير الذي سيصدر من قبل وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة الجائحة، لكي تتخذ قرارا نهائيا بشأن فتح المدارس للدوام الحضوري.

وكانت وزارة التربية في كردستان قد حددت في وقت سابق الرابع عشر من شهر أيلول المقبل موعدا مقترحا لبدء العام الدراسي في حين دعت نقابة المعلمين في الإقليم الى الشروع بالعام الدراسي في وقت مبكر لتعويض الضرر الذي لحق بالعملية الدراسية بسبب انقطاع التلاميذ عن الدوام طوال العام الدراسي الماضي.

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