فيروس كورونا يعاود حصد الأرواح في النجف

2021/08/20 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

سجلت محافظة النجف، اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لدائرة الصحة في النجف، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 589 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ، حيث كشفت الفحوصات عن 106 إصابات مؤكدة جديدة ، و304 حالات شفاء تام، بينما أشار الموقف الوبائي اليومي الى تسجيل 3 حالات وفيات في عموم المحافظة".

وأضاف ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف بلغ 82467 حالة بينها 4882 بين صفوف الكوادر الطبية والصحية، فيما وصلت حالات الشفاء الى 78491 ، و664 حالة وفاة، فضلاً عن وجود 3312 حالة تحت العلاج في مستشفيات المحافظة".

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